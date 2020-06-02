Türk Hava Yolları, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçacak Türk Hava Yolları(THY), 18 Haziran tarihinden itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya, direkt tarifeli uçuş başlatılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları(THY), 18 Haziran tarihinden itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya, direkt tarifeli uçuş başlatılacağını açıkladı.

Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran Türk Hava Yolları, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor. Bayrak taşıyıcı hava yolu, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında misafirlerinin seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek. Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü. Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa'da; İsveç, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'dan Anadolu'daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a

Türk Hava Yolları yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları 2020 yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı. Bu uçuşlara ek olarak geçtiğimiz dönemlerde de sefer icra edilmiş olan uçuşlar misafirlerin en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

"Misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız"

Planlanan uçuşları sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a. 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA