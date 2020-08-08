Türk Hava Kurumu Posbıyık'a teşekkür plaketi verdi
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Türk Hava Kurumu Posbıyık'a teşekkür plaketi verdi

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türk Hava Kurumu Posbıyık'a teşekkür plaketi verdi
08.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:36

Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türk Hava Kurumu (THK) Kdz. Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimini kabul etti.

THK Başkanı Abdullah Hasçelik ve yönetimi, Başkan Posbıyık'a Kurban Bayramı'nda verdiği katkı ve destekleri için teşekkür ederek plaket sundu.

Başkan Posbıyık, ziyaretin anısına THK heyetine Herkül heykeli verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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