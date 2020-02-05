: Türk Harb-İş Sendikası, Vectrus'un işten çıkarma kararını protesto etti

05.02.2020 21:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:33

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik'te 39'uncu Hava Üs Kanat Komutanlığının taşeron şirketi Vectrus'un 439 kişiyi işten çıkartma kararını eleştirerek, "Bizim üzerimizden nişan alıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ateş etmeye kalkıyorsanız bu yanlıştan dönün." dedi.

Türk Harb-İş Sendikası üyesi işçiler, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanarak Vectrus şirketinin işten çıkarma kararını protesto etti.

Sendika üyeleri, düdük çalarak "ABD şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "Ekmeğe uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar atttı.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Soydan, burada yaptığı açıklamada, ABD'li firmanın söz konusu işçilerin iş akitlerinin feshi kararı için 20 Ocak'ta "Irak ve Suriye'deki operasyonları azaltma ve sonlandıma" gerekçelerini sunduğunu söyledi.

Bu gerekçenin gerçeklerle örtüşmediğini ifade eden Soydan, ABD'li firmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne işçiler üzerinden siyasi mesaj vermek istediğini söyledi.

Soydan, "Bizim üzerimizden nişan alıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ateş etmeye kalkıyorsanız bu yanlıştan dönün. Sadece alınteriyle evine, çocuklarına, ailesine ekmek götürmekten başka hiçbir derdi olmayan insanları kullanarak bunları yapmayın. Kendinize başka bir formül bulun." diye konuştu.

"Tek derdimiz ekmek ve emek mücadelesi"

Türk Harb-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Süleyman Demir de, işten çıkarma kararının toplu iş sözleşmesi müzakereleri öncesinde alınmasının tesadüf olmadığını söyledi. Kararın gözden geçirilmesi gerektiğini savunan Demir, şunları kaydetti:

"Sendika olarak üyelerimizin iradesi dışında işten çıkartılmasını asla kabul etmiyoruz. Bizim tek derdimiz ekmek ve emek mücadelesidir. Ülkemizde bulunan yabancı üslerin kullanımına veya kapatılmasına karar verecek tek merci Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Biz devletimizin alacağı kapatma kararı dahil her türlü kararı kabul edeceğimizi burdan ilan ediyoruz."

Kaynak: AA

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