Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te ABD firmasına çalışan işçilerin yarısının çıkışı verildi
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Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te ABD firmasına çalışan işçilerin yarısının çıkışı verildi

Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te çalışan işçilerin çıkışı verildi

21.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:47
Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te ABD firmasına çalışan işçilerin yarısının çıkışı verildi

Türk Harb-İş Sendikası'nın Adana şubesi, Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketinin üste çalışan 890 Türk işçiden 424'ünün işten çıkartılacağını kendilerine bildirdiğini açıkladı.


Şube Başkanı Erdal Akalın, düzenlediği basın toplantısında "İşveren tarafından 32 bayan 392 erkek olmak üzere toplamda 424 kişinin işten çıkarılacağı bilgisi verildi."dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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