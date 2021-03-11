Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti
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Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti

11.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:17

Türk Halk Müziği'nin usta ismi ve TRT sanatçısı Ahmet Günday, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi ve TRT sanatçısı Ahmet Günday, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İzmir'deki bir hastanede, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti

CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Usta sanatçı, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde cuma günü düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Sanat kariyeri boyunca yüzlerce kişiyi yetiştiren Ahmet Günday, geride "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" gibi önemli eserler bıraktı.

AHMET GÜNDAY KİMDİR?

Müzisyen, akademisyen ve araştırmacı Ahmet Günday, 1944 yılında Fethiye'de dünyaya geldi. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünü bitiren Günday, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1966'da girdiği İzmir Radyosundan Halk Müziği Sanatçısı olarak emekli olan usta isim, ilerleyen yıllarda da müzik çalışmalarına devam etti. TRT Repertuarlarına giren birçok yöre türküsünün derleyicisi ve kaynak kişisi olan Ahmet Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti
Haber Yorumları (7)
BÜYÜK KAYIP: RUHU SAD OLSUN, GERIDE BIRAKTIKLARIYLA HIÇ UNUTULMAYACAK
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BUNAK: HERKEŞ GİDİYO LAAA BUNLAR KİMMMİŞŞ EEYYYY
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KEMAL: Allah Rahmet eylesin, íçki içenler tövbe etsin.ölümle ilgisi yok.
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500
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