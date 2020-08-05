Türk Gazeteci Anlattı: Avustralya Salgında Başa mı Döndü? Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayılarında yaşanan artışlar, bölgede salgının ilk günlerindeki katı kısıtlamalara geri dönülmesine neden oldu.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde vaka sayılarında yaşanan artışlar, bölgede salgının ilk günlerindeki katı kısıtlamalara geri dönülmesine neden oldu. Acil durum ilan edilen Melbourne'de yaşayan gazeteci Yasemin Akyol Başar son durumu VOA Türkçe'ye anlattı. Kaynak: DailyMotion.com