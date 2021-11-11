Türk Eczacıları Birliği 43. Olağan Büyük Kongresi

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Bizler kasım ayından başlayarak şubat ayına kadar hastalarımıza ilaç bulamıyoruz. Şu anda da tespitlerimize göre 645 kalem ilaç piyasada yok. Hal böyle olunca bir suçlu aranıyor." dedi.

Çolak, bir otelde düzenlenen TEB 43. Olağan Büyük Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sağlığın anayasal bir hak olduğunu, bu hakkı herkese tam ve eksiksiz kullandırma görevinin devlette olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ile koruyucu sağlığın önem kazandığını belirten Çolak, "Koruyucu sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan miktarın düşmesi, hatta aynı kalması bile kabul edilemez. Mutlaka yükselmesi gerekir. Bulaşıcı hastalıklarla ve hastalıkların ölümcül sonuçlarıyla mücadelede elimizdeki tek silah koruyucu sağlıktır. Eczacıların da en kritik rol alabileceği nokta burasıdır." diye konuştu.

Hayatını Kovid-19 salgını döneminde kaybeden eczacı ve yardımcılarına rahmet dileyen Çolak, bu yıl içerisinde eczacılara ve eczanelere yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

"İlaç fiyat kararnamesi acilen düzenlensin"

Türkiye'de ilaç yokluğunun kronik bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Çolak, dünya genelinde de bu sorunun yaşandığına dikkati çekti.

İlaç yokluğunun sorumlusu olarak eczacıların gösterilmesine tepki gösteren Çolak, şunları kaydetti:

"Bizler kasım ayından başlayarak şubat ayına kadar hastalarımıza ilaç bulamıyoruz. Şu anda da tespitlerimize göre 645 kalem ilaç piyasada yok. Hal böyle olunca bir suçlu aranıyor. İlaç yokluğu sorununu çözmek için acilen bir erken uyarı sistemi kurulması lazım. İlaç kur düzenlemelerinin yılda bir değil, daha dar aralıklarla yapılması lazım. İlaç politikalarının belirlenmesinde katılımcılık lazım ama her şeyden önce de yerli ilacın gerçekten teşvik edilmesi lazım.

İlaç fiyat kararnamesinin acilen düzenlenmesini istiyoruz. İlaçlara zam geldikçe bizim gelirimiz artmıyor, aksine eriyor. Bu durum artık katlanılamaz boyutlara geldi. 2009 yılında eczacı karlılık payında yüzde 25'e karşılık gelen 1'inci, 2'nci ve 3'üncü kademelerindeki ilaç sayısı 11 bin 502 iken, 2020 yılında bu sayı 8 bin 771 oldu, azaldı ama masraflarımız her geçen gün artıyor."

"Eczacıların kapısı, gönül kapısıdır"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise TEB Başkanı Çolak ile eczacı sorunlarının çözümü noktasında ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Partisinin sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında yaptığı reformları anlatan Çalık, "Eczacılar olarak mahallemizin dert ortağıyız. Biz insanlar için sırdaşız, dostuz ve arkadaşız. Sağlıkçı kimliğimizin yanı sıra vatandaşlarla gönül bağını en derinden kuran meslek örgütleriyiz. Eczacıların kapısı, gönül kapısıdır. Sadece içeriden açılır ve bütün millete açıktır. Hiç siyaset gözetmeksizin kim geliyorsa ona hizmet sunmakla mükelleftir. Biz de yaptığımız hizmetlerle bu gönül kapısını güçlendirdik. Eczacımızı milletimizin nezdinde çok daha güçlü hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Kongreye davet edilmemesine rağmen "eczacı" olarak katılım sağladığını aktaran Çalık, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Meselelere, meslek odalı bakmak gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de eczacı milletvekili sayısının eski dönemlere oranla Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) artış gösterdiğini ifade etti.

Eczacılık mesleğini tercih etmesindeki en önemli gerekçenin mücadele alanı olduğunu ifade eden Özel, "Dünyada hızlı akan nehre kapılıp okyanuslara sürüklenen ve büyük balıklara yem olan birçok eczacı örgütü var. Türkiye'de akıntının tersine inançla ve yan yana birlikte yüzerek bir şeyleri başaran ve başarma konusundaki azmini Türkiye'ye ve siyasi iktidarlara cesurca haykırabilen bir meslek örgütü var. Meslek örgütünün hep bir yerinde oldum. Son dönemlerde eczacıların içerisinde bulunduğu büyük sıkıntı TEB Başkanı ve yöneticilerin salondaki protokole nezaketen susabilecekleri sınırları aştı. Meselelere, meslek odalı bakmak gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Özel, kongrede aday olan Başkan Çolak, TEB Genel Sekreteri Arman Üney, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Mehmet İrfan Demirci'ye başarılar diledi.

14 Kasım Pazar gününe kadar sürecek kongrenin açılışına, bazı milletvekilleri, eczacılar, sendika ve kooperatif temsilcileri ve akademisyenler katıldı.