Türk Büyükelçi ve Halid Meşal Mursi'nin gıyabi cenaze namazına katıldı

Katar'da Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Katarlılar Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı için başkent Doha'daki Munire es-Suveydi Camisi'ne akın etti.

Cenaze namazına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Özer ve eski Hamas lideri Meşal de katıldı.

Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA