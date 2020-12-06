Türk Bayrağını çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı
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Türk Bayrağını çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı

06.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:58
Türk Bayrağını çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı

ZEYTİNBURNU'nda Türk Bayrağı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen kişi, mahkeme kararıyla akıl sağlığının tespit edilmesi için hastanede gözlem altına alındı.

ZEYTİNBURNU'nda Türk Bayrağı'nı yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen kişi, mahkeme kararıyla akıl sağlığının tespit edilmesi için hastanede gözlem altına alındı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı. Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bayrağı yaktığı belirlenen Mahsun D. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şüphelinin, uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Şüphelinin ifadesinde, kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, akıl sağlığının tespit edilmesi için Mahsun D.'nin hastanede gözlem altına alınmasına karar veridi. Şüpheli Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü.


- İstanbul
Türk Bayrağını çakmakla yakan kişi hastanede gözlem altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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