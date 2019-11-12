Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası
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Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor.

12.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:15

'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası
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