Türk askerleri Suriye'de iki Kobaniliyi öldürdü iddiası

12.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:15

Suriye'de oluşturulan güvenli bölge koridorunda Rus askerlerle birlikte devriye gezen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin 12 Kasım Salı günü Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kobani kasabasında gösteri gerçekleştiren kişilere ateş açtığı iddia ediliyor. View on euronews