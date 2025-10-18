Uludağ'ın Sonbahar Güzelliği Dronla Görüntülendi

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ'ın kıvrımlı yollarının çevresinde sararan ağaçlarla oluşan sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.

Bursa sınırları içerisinde, 12 bin 762 hektar ormana sahip Uludağ, 33'ü bölgeye özgü, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve 'beyaz cennet' olarak tanımlanan Uludağ'ın kıvrımlı yollarıyla birleşen sonbahar güzelliği, dronla görüntülendi.