Turistler Apollon Tapınağı'nda Kanlı Ay Tutulmasını İzledi

Turistler Apollon Tapınağı'nda Kanlı Ay Tutulmasını İzledi
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Apollon Tapınağı manzarasında gerçekleşen kanlı ay tutulması, turistler tarafından ilgiyle izlendi. Tapınak, gökyüzü olayını izlemek isteyenler için açık hava gözlemevine dönüştürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistler, kanlı ay tutulmasını Apollon Tapınağı manzarası eşliğinde izlendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan ve antik dönemin izlerini taşıyan Apollon Tapınağı, gökyüzü olayını izlemek isteyenler için açık hava gözlemevine dönüştü. Dün gece gerçekleşen kanlı ay tutulması sırasında tapınağın çevresinde toplanan turistler, bu eşsiz doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi. Turistler Side'nin tarihi atmosferinde böyle bir gökyüzü olayına tanıklık etmenin deneyimini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
