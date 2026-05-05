Mersin'de turkuaz renginde akan suyuyla dikkat çeken Gezende Kanyonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde turkuaz renginde akan suyuyla dikkat çeken Gezende Kanyonu, ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 190, Gülnar ilçe merkezine ise 40 kilometre mesafedeki Gezende Kanyonu, turkuaz renginde akan su ile ziyaretçilerden ilgi görüyor. Gezende Mahallesi'nde bulunan kanyona araç park alanından yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaşılabiliyor. Ermenek Çayı üzerinde yer alan berrak suyu ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlayan kanyon, doğa yürüyüşü ve kamp yapma imkanı sunuyor. Dron ile havadan görüntülenen Gezende Kanyonu'nun turizme açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber - Kamera: Murat SÖZERİ/Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
