Bodrum'da Yaz Sıcağı Turistleri Plajlara Çekti

Bodrum'da Yaz Sıcağı Turistleri Plajlara Çekti
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Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı Bodrum'da, yerli ve yabancı turistler kumsalda güneşlenip denize girdi. Plajlar kalabalıklaştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler havaların ısınmasıyla kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 20,5 dereceyi bulduğu belirtildi. İlçede başta Kumbahçe Paşatarlası olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Türkbükü plajları hareketlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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