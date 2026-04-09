Ayder Yaylası'na Nisan Ayında Kar Yağdı
Çamlıhemşin ilçesine bağlı, deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki Ayder Yaylası, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı sonrası, yayladaki çam ağaçları, yeşil alanlar ve evlerin çatıları kar altında kaldı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı yaylada seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıktı.