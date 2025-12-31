Haberler

Antalya'da Yılın Son Gününde Turist Akını

Güncelleme:
Antalya'da yılın son günü sabah saatlerinde sakin başlayan cadde ve meydanlar, öğleden sonra yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Hadrian Kapısı önünde fotoğraf çektiren turistler, Kaleiçi'nde yürüyüş yaparak tarihi dokunun tadını çıkardı.

Antalya'da yılın son günü sabah saatlerinde sakin bir atmosferle başladı. Öğle saatlerinden itibaren kent genelinde hareketlilik arttı. Yerli ve yabancı turistler, yeni yıla saatler kala kentin tarihi ve turistik noktalarında yoğunluk oluşturdu.

HADRİAN KAPISI VE KALEİÇİ'NDE YOĞUNLUK

Yılın son gününü Antalya'da geçirmek isteyen turistler, Hadrian Kapısı önünde fotoğraf çektirdi. Kaleiçi sokaklarında yürüyüş yapan ziyaretçiler, tarihi dokunun tadını çıkardı.

VARYANT'TA MANZARA MOLASI

Varyant seyir terasından Konyaaltı Sahili'ni izleyen yerli ve yabancı turistler, yılın son gününü ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. İlerleyen saatlerle birlikte kentteki yoğunluk daha da arttı.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
