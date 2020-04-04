Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan söz konusu değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre kamping alanlarının iç ve dış güvenliklerini sağlayan çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemelerle çevreden tecrit edilerek aydınlatılacak. Kampingde yer alan her türlü yapı, doğayla uyumlu hafif yapı malzemesinden ve tek katlı olarak inşa edilecek. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılacak, boş alanlar çimlendirilecek.

Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma, dinlenme, spor, eğlence, yeme-içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılacak. Araç yolları arazi ve iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenecek.

Kampinglerde, kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan 80 metrekare olacak. Kampçı ünitesi, çadır, çadır-araba, karavan, motokaravan veya bungalovdan oluşacak.

Bungalovlar dahil her ünite üçer kişilik olacak. Bungalov ünite sayısı, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde 20'sini aşmayacak ve bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılmayacak. Ayrıca bungalov ünitelerinin taban alanı 20 metrekareyi geçmeyecek.

Kaynak: AA