Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi
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Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi

03.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:49
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi

İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yayınlanan son genelgeyle hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ise muaf tutulacağı duyurulmuştu. İstanbul'daki turistler de muafiyeti fırsat bilerek bugün yine İstiklal Caddesi'ne akın etti.

KURAL TANIMADILAR, POLİS CEZAYI KESTİ

Meydan ve caddede devriye gezen polis ekipleri İstiklal Caddesi'nin tam ortasında kural tanımazcasına maske takmayan ve sigara içen bir turist grubunu fark etti. Turistlerin yanına giden polis önce maske takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyardı, sonra da turistleri polis merkezine götürdü. Kuralları hiçe sayan turistler kendilerine idari işlem uygulanmasının ardından polis merkezinden ayrıldı.

Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi
Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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