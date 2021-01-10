Turistleri dolandırıp, eşyalarını çalan taksici tutuklandı

İstanbul'da bir taksici el çabukluğu ile yankesicilik yaparak birçok kez yabancı turistleri dolandırdı. Polisin uzun süren çalışmalarının ardından yakalanan taksici çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da taksici skandallarına bir yenisi daha ekledi. Özellikle yabancı turistleri seçen bir taksici el çabukluğu ile yankesicilik yaparak dolandırdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

İhbarlar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli taksici için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yabancı uyruklu müşterilere ait para, cep telefonu ve değerli eşyayı el çabukluğu yöntemiyle çaldığı tespit edilen taksici, güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi.

4 AYRI SUÇTAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler yaptıkları takibin ardından hırsız taksiciyi gözaltına alındı. Emniyette GBT sorgusu yapılan taksicinin 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

HIRSIZ TAKSİCİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve "yankesicilik" suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen taksici, tutuklandı.