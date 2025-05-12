Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Turist filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Turist filmini izleyecek olanların merak ettiği Turist konusu nedir, Turist oyuncuları kimler ve Turist özeti gibi konuları inceliyoruz.

TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank (Johnny Deep), aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

Johnny Depp : Frank Tupelo

Angelina Jolie : Elise Ward

Paul Bettany

Steven Berkoff

Timothy Dalton

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch

Gösterime giriş tarihi : 10 Aralık 2010 (Türkiye)

Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.