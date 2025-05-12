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Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi?

Turist filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Turist filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan Turist filmi, televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşuyor. İzleyicilerin merakla beklediği Turist filmi konusu, oyuncuları ve çekim yeri hakkında detaylar inceleniyor. Turist filmi hakkında merak edilenler ve daha fazlası...

İzleyenleri ekrana bağlayan Turist filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Turist filmini izleyecek olanların merak ettiği Turist konusu nedir, Turist oyuncuları kimler ve Turist özeti gibi konuları inceliyoruz.

TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Frank (Johnny Deep), aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak isteyen Frank in yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişir. Ancak Elise nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder.

TURİST FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Johnny Depp : Frank Tupelo

Angelina Jolie : Elise Ward

Paul Bettany

Steven Berkoff

Timothy Dalton

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch

TURİST FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi : 10 Aralık 2010 (Türkiye)

Filmin çekimleri 23 Şubat 2010'da Paris'te sadece Angelina Jolie ile başlamış; Johnny Depp'le 1 Mart'ta Venedik'e taşınmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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