Turhal'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere gönderilen kışlık kıyafetler, okul müdürlüklerine teslim edildi.

Turhal Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla temin edilen giyim malzemeleri ilçedeki okullara dağıtıldı.

Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Fatih İlkokulunda düzenlenen dağıtıma katılarak, gönderilen malzemeleri okul müdürü Ersin Kılıçıbüyük'e teslim etti.

Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin bilgilerini edindiklerini anlatarak, "Analiz yaparak bunu Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve bu tip hayırseverlik işlerinde katkısı bulunan giyim firmasına gönderdik, talepte bulunduk. Geçen hafta talebimiz uygun görüldü ve ilçemize 2 bin 154 öğrenciye teslim edilmek üzere 10 bin 770 kalem giyim malzemesi geldi." dedi.

Malzemelerin mont, gömlek, bot, pantolon ve kazak ve gibi kışlık ürünlerden oluştuğunu belirten Üçer, "Bunlar, öğrencilerin hem okula gelirken giyebileceği hem de günlük olarak kullanabileceği kıyafetlerden oluşuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri eliyle okullarımıza dağıtıyoruz. Okul idarelerimiz de öğrencilerimizi çağırarak bunları teslim edecek. Böyle büyük bir yardımı ilçemize gönderen firma yetkililerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA