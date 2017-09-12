Turgutlu'da 50 Ağaç Sökülerek Farklı Yerlere Taşındı

Turgutlu ilçesinde yapımına devam edilen Fatih Caddesi üzerinden sökülen ağaçlar ilçede bulunan Sahil Sokak ve Irlamaz Rekreasyon Alanı'na nakledildi.



Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ağaçların çalışmalardan zarar görmemesi ve taşınması için vatandaşlardan talep geldiğini, bu talep doğrultusunda ağaçların kesilmeden farklı noktalara dikildiğini ifade etti.



İlk etapta 50 ağacın ağaç sökme makinesi ile zarar verilmeden bulundukları yerlerden söküldüğünü belirten Şirin, Fatih Caddesi'ndeki çalışmalar bittikten sonra caddeye yeni ağaçlar dikileceğini söyledi.