Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız neden öldü?
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Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız neden öldü?

Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız neden öldü?
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Çektiği skeçlerle adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Turgay Yıldız, geçirdiği kalp spazmı sonrası yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölüm haberini de meslektaşı Levent Üzümcü duyurdu. Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız neden öldü?

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız neden öldü?

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

Turgay Yıldız, 3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Çeşitli tiyatrolarda görev alanTurgay Yıldız, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Şeytan Bunun Neresinde?' isimli müzik programı sundu. 1997 yılında Show TV'de yayınlanan 'Sonradan Görmeler' adlı dizide oyunculuk yaptı.

Turgay Yıldız, BRT TV'de 'Teber ile Muteber' adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu da üstlendi. Ege TV'de 'İyi Egeler' adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde 'Bu Toprağın Sesi' programında 'Beter ile Şeker' adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Baba Ocağı' dizisinde rol aldı.

TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı 'Umutla Yaşamak' adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.

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Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız kaç yaşında, nereli? Turgay Yıldız neden öldü? - Haberler
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