Turgay Yıldız hayatını kaybetti
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Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Turgay Yıldız hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra metin yazarlığı, program sunuculuğu ve yapımcılığı da yapan Yıldız, bir süre önce kalp spazmı geçirdi.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra metin yazarlığı, program sunuculuğu ve yapımcılığı da yapan Yıldız, bir süre önce kalp spazmı geçirdi.

Tedavisi Ankara Şehir Hastanesinde devam eden Yıldız, bugün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu Turgay Yıldız'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Turgay Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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