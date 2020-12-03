Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli? Turgay Başyayla eşi kimdir?

Lezzet Yolculuğu isimli programda sunuculuk yapan ve Show TV ekranlarının en sevilen isimlerinden birisi olan Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli? Turgay Başyayla eşi kimdir?

Show TV ekranlarında sevilen ve oldukça dikkat çeken Lezzet Yolculuğu isimli programda sunuculuk yapan ve kendi kemik kitlesini çok kısa sürede oluşturan Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli? Turgay Başyayla eşi kimdir?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1976 yılında kömürüyle meşhur Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümü'nü başarılı bir şekilde bitirmiştir.

TURGAY BAŞYAYLA ALBÜMLERİ NELERDİR?

Turgay Başyayla'nın albümleri arasında; Nazlıcan, Ben Patlarsam Eğer, Öz, Yediveren, Saçlarını Taramışsın, Sisteki Sesler ve Yedi bulunmaktadır. Turgay Başyayla albümleriyle pek çok dinleyiciyi mest etmeyi başarmış bir sanatçıdır.