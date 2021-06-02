Türbe girişinde define kazısına tepki

KAYSERİ'nin İncesu ilçesindeki Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi girişinde defineciler tarafından kazı yapılması tepki çekti.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesindeki Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi girişinde defineciler tarafından kazı yapılması tepki çekti.

Olay, dün gece saatlerinde İncesu ilçesi Şeyhşaban Mahallesi Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi'nin girişinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler bölgede yaklaşık 3 metrelik çukur kazdı. Kazı yapıldığını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şeyhşaban Mahallesi Muhtarı Şerafettin Akduran, "Şeyhşaban köyümüzün simgesi olan Şem'un El Gazi Hazretleri Türbesi'ne yaptığınız saygısızlık bitmek bilmiyor. Türbede bulunan su kuyusundan evliya hazretlerine hazine bulma vaadiyle tünel açan şahsiyetsizler, Mescid-i Aksa'ya saldıranlardan ne farkınız var? 'Bu işi yaparız kimse bilmez, görmez' zannetmeyin. Gerekli inceleme işlemi yapılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç