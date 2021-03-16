Turanlı, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
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Turanlı, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

16.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:52
Turanlı, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarını ziyaret ettiBelediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid 19 sürecinde ortaya koydukları yoğun mücadelelerinden dolayı sağlık çalışanlarını tebrik eden Başkan Turanlı, sağlık çalışanlarına tek tek karanfil verdi.

Turanlı, "Sağlığımız için gece gündüz demeden her koşulda büyük bir özveriyle görev yapan, kendisini 'insana hizmet' ilkesiyle mesleğine adamış sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Korona virüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarımız büyük bir mücadele verdi. Onlar ülkemizin gerçek kahramanlarıdır. Sağlık kahramanlarımızı ziyaret ederek Tıp Bayramını kutladık. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah onların emeklerini boşa çıkarmasın. Gayretlerini arttırsın" dedi.

Sağlık çalışanları ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya teşekkür etti. - ADIYAMAN

Turanlı, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Turanlı, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Turanlı, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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