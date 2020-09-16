Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Turan Aydoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! Turan Aydoğan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Turan Aydoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! TURAN AYDOĞAN KİMDİR? Av. Turan Aydoğan 05 Mayıs 1964'te Torul'da doğdu. Baba adı Etem, anne adı Ayşe'dir. İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1987 yılında bitirdi. Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak devam etti. 2012 yılından beri CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevi devam ederken, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.