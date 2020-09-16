Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Turan Aydoğan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! Turan Aydoğan kimdir?

Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 23:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 23:40

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Turan Aydoğan hakkında araştırmalar yapılıyor. Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi!

TURAN AYDOĞAN KİMDİR?

Av. Turan Aydoğan 05 Mayıs 1964'te Torul'da doğdu. Baba adı Etem, anne adı Ayşe'dir.

İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1987 yılında bitirdi.

Bir süre özel sektörde profesyonel yöneticilik yaptıktan sonra serbest avukatlık mesleğine İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak devam etti. 2012 yılından beri CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevi devam ederken, 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.

Orta derecede İngilizce ve Almanca bilen Aydoğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Ezgi Mola Tv şovları ve filmleri neler?
Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında? Ezgi Mola nereli? Ezgi Mola sevgilisi kim? Ezgi Mola Tv şovları ve filmleri neler?
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi
Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka nereli, kaç yaşında? Kubilay Aka sevgilisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Ferhat Göçer Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Jose Sosa Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Meriç Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turan Aydoğan kimdir? Turan Aydoğan kaç yaşında, nereli? Turan Aydoğan hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 23:40:28. #1.15#
title