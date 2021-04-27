Tunuslu gönüllüler ramazanda yerel ürünlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Tunuslu sekiz gönüllünün kurduğu "Sekiz Elçi" isimli sivil toplum oluşumu, yerel ürünleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının zorlaştırdığı koşullarda ülkenin ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyor.