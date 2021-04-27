Tunuslu gönüllüler ramazanda yerel ürünlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Tunuslu sekiz gönüllünün kurduğu "Sekiz Elçi" isimli sivil toplum oluşumu, yerel ürünleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının zorlaştırdığı koşullarda ülkenin ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyor.
Tunuslu sekiz gönüllünün kurduğu "Sekiz Elçi" isimli sivil toplum oluşumu, yerel ürünleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının zorlaştırdığı koşullarda ülkenin ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyor. Gönüllüler, ramazan ayı için hazırladıkları yardım kolilerini, başkentin güneyinde yer alan Zağvan vilayetindeki Fahs beldesinde ihtiyaç sahibi Tunuslulara ulaştırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi