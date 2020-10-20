Tunus'un Kayravan vilayetinde Kovid-19 nedeniyle kısmi karantina kararı alındı
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Tunus'un Kayravan vilayetinde Kovid-19 nedeniyle kısmi karantina kararı alındı

20.10.2020 03:55 | Son Güncelleme: 20.10.2020 03:58
Tunus'un Kayravan vilayetinde Kovid-19 nedeniyle kısmi karantina kararı alındı

Tunus'un orta kesiminde bulunan Kayravan vilayetinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina önlemleri uygulanacak.

Tunus'un orta kesiminde bulunan Kayravan vilayetinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina önlemleri uygulanacak.

Kayravan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünden itibaren vilayete bağlı iki kentte saat 20.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Uygulama 15 gün sürecek.

Başkent Tunus başta olmak üzere 6 vilayette salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 2 haftadır gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Öte yandan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, ekim sonunda Tunus'a yapmayı planladığı ziyareti Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yaptığı açıklamada, ziyaretin 2021 başına ertelendiğini belirtti.

Tunus Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 13-16 Ekim tarihlerinde koronavirüs nedeniyle 114 kişinin öldüğü, 5 bin 752 kişide de virüs belirlendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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