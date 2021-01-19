Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'ta toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'ta toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı. Yaşam şartları ve işsizliği protesto eden göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Tunus güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi