Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
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Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

19.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:07

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'ta toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Tunus'ta toplanan bir grup gösterici, güvenlik güçleri ile çatıştı. Yaşam şartları ve işsizliği protesto eden göstericiler, yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe verdi. Tunus güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını delen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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