Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi daha hayatını kaybetti

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 91 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 893'e çıktı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 91 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 6 bin 893'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 1367 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 844 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Böylece vaka sayısının 211 bin 412'ye, iyileşenlerin sayısının ise 165 bin 67'ye ulaştığı belirtildi.

Bakanlık, salgında can kaybının da 91 artışla 6 bin 893'e yükseldiğini açıkladı.

Pandemi öncesinde de ekonomik sorunlarla mücadele eden Tunus, henüz aşılama işlemlerine başlamadı.

Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerin, toplantı ve gösterilerin yasaklanması gibi önlemlerle salgını kontrol altına almaya çalışan Tunus yönetimi, şubat sonunda aşılama işlemlerine başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti