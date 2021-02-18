Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti

18.02.2021 06:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 06:08
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 34 kişinin öldüğü, 787 kişi de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Tunus'ta salgın nedeniyle toplam ölenlerin sayısı 7 bin 651'e, vaka sayısı 225 bin 116'ya yükseldi. Tedavi sonucu 922 kişinin daha iyileştiği ve ülkede toplam iyileşen sayısının da 185 bin 421'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, hastanelerde şu an 1356 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü, bunlardan 288'nin ise yoğun bakım servislerinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Emina Jahovic Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Necip Uysal Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 06:08:29. #1.14#
title