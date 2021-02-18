Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 34 kişi daha hayatını kaybetti

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 34 kişinin öldüğü, 787 kişi de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Tunus'ta salgın nedeniyle toplam ölenlerin sayısı 7 bin 651'e, vaka sayısı 225 bin 116'ya yükseldi. Tedavi sonucu 922 kişinin daha iyileştiği ve ülkede toplam iyileşen sayısının da 185 bin 421'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, hastanelerde şu an 1356 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü, bunlardan 288'nin ise yoğun bakım servislerinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti