Tunus'ta 'eşcinsel evliliğe onay' iddiası Tunus'taki eşcinsel hakları örgütü Şems, Tunus hükümetinin eşcinsel evliliği tanıdığını öne sürdü

Tunus'taki eşcinsel hakları örgütü Şems, Tunus hükümetinin eşcinsel evliliği tanıdığını öne sürdü.

Eşcinselliğin Tunus'ta suç kapsamından çıkarılması için faaliyetler yürüten grubunun Facebook sayfasında, "Tunus ve Arap dünyası tarihinde bir ilk... Bir Fransız ve bir Tunuslunun Fransa'daki evlilik akdi Tunus'ta resmen tanındı." ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle