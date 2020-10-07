Tunus'ta düzensiz göçe yönelik operasyonda 26 gözaltı
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Tunus'ta düzensiz göçe yönelik operasyonda 26 gözaltı

07.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:40
Tunus'ta düzensiz göçe yönelik operasyonda 26 gözaltı

Tunus'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Tunus'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin iki ayrı bölgesinde düzensiz göçe yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ülkenin kuzey doğusunda 16, güneyinde ise 10 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Gözaltına alınan kişilerin sorgusunun yapılacağı kaydedilirken, başka detay verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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