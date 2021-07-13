TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
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TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içerisinde otomobil, önce önünde giden otomobile ardından acil durum telefon kulübesine çarptı.

İZMİT'te, TEM Otoyolu Gültepe Tüneli içerisinde otomobil, önce önünde giden otomobile ardından acil durum telefon kulübesine çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Ercan Özdemir yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Öztürk yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı otomobile çarptı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil tünel içerisinde bulunan acil durum telefon kulübesine çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücü Ercan Özdemir ile beraberinde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın sonucunda çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI
TÜNELDE ÖNCE OTOMOBİLE SONRA ACİL DURUM TELEFON KULÜBESİNE ÇARPTI 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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