Tünel duvarına çarpan araç sürücüsü yaralandı
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Tünel duvarına çarpan araç sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek tüneli içerisinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Tünel duvarına çarpan araç sürücüsü yaralandı
14.08.2020 22:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:40

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek tüneli içerisinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Soylu idaresindeki 02 AAL 557 plakalı Fıat marka hafif ticari araç sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Savrulan araç tünelin duvarına çarptı. Yaşanan kazada sürücü Mehmet Soylu yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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