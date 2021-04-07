Tundra Esports, Sneyking'i Dota 2 kadrosuna kattığını duyurdu!

Sneyking, Tundra Esports Dota 2 kadrosunda!

Tundra Esports, 2021 Dota Pro Circuit'in ikinci sezonu öncesinde kadrosuna Jingjun "Sneyking" Wu'yu dahil ettiğini duyurdu.

Tundra Esports, Malthe "Biver" Winther'in kısa süre önce emekli olmasının ardından Dota 2 kadrosuna eklemek için beşinci bir oyuncu arıyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sneyking'i kadrosuna eklediğini duyurdu.

Sneyking, geçtiğimiz sezon NA'nın bölgesel liginin üst liginde Fear ve Sadboys'ta ppd ile birlikte oynamıştı ve şimdiyse AB'ye geliyor.

Sneyking, "Avrupa'da oynamam için bana bu harika fırsatı veren takıma teşekkür etmek istiyorum" dedi . "Avrupa tarihsel olarak Dota 2'nin zirvesi olduğu için her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Bu sezon için heyecanlıyım ve hepinize daha iyi olmak ve eğlenceli kaliteli maçlar yapmak için elimden geleni yapacağım, teşekkür ederim" dedi.

Tundra Esports Dota 2 kadrosu

Skiter

Nine

33

Sneyking

Fata

Kaynak: Playerbros