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Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli-Erzincan karayolun çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli-Erzincan karayolun çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Karayolu sadece acil durumlarda sağlık ve güvenlik araçlarının ihtiyacı halinde karayolları araçlarının kılavuzluğunda kullanılacaktır" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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