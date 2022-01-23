Tunceli-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
TUNCELİ (AA) - Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Tunceli-Erzincan karayolu, yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine tamamen kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri