Tunceli-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Tunceli-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tunceli-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tunceli-Erzincan karayolu, yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle sabah saatlerinde yapılacak ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine tamamen kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tunceli-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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