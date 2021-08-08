Tunceli'nin dikkat çeken kaya konutları "İn delikleri" için ilk adım atıldı

Tunceli'nin dikkat çeken kaya konutları "İn delikleri" için ilk adım atıldı Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yer alan "İn delikleri" ve "Derviş hücreleri" olarak bilinen kaya odalar yapısıyla dikkat çekerken, bölgenin turizme kazandırılması için kaymakamlık tarafından ilk adım atıldı.

Tunceli'nin dikkat çeken kaya konutları "İn delikleri" için ilk adım atıldı

ELAZIĞ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yer alan "İn delikleri" ve "Derviş hücreleri" olarak bilinen kaya odalar yapısıyla dikkat çekerken, bölgenin turizme kazandırılması için kaymakamlık tarafından ilk adım atıldı.

Çemişgezek ilçesinde Tağar Çayı Vadisinin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş "Derviş hücreleri" ve "İn delikleri" olarak dillendirilen kaya odalar, arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Geçmişi yüz yıllara dayandığı bilinen ancak tam yapılış tarihi öğrenilemeyen 3 katlı bir yapıyı anımsatan odalar doğal yaşamı akıllara getiriyor. Urartu dönemine ait olduğu bilinen tarihi mağaranın turizme kazandırılması için ilçe kaymakamlığı tarafından 'Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor' Projesi hazırlanmış ve onayı alınmıştı. Bu kapsamda Urartular tarafından yapıldığı bilinen ve ulaşım sorunu olan 'İn deliklerinin' turizme kazandırılması için yol, köprü ve diğer düzenleme çalışmaları başlatıldı. Bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaralar, ulaşımın daha kolaylaştırılması amacıyla Tağar Çayı üzerine yapılacak olan asma köprü, yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatma, iç ve dış düzenlemelerle birlikte tamamlanarak turizme kazandırılacak.

Amaç tarihi yapıyı hem bölgesel hem de ulusal çapta tanıtmak

Çalışmaları yerinde inceleyerek saha koordinatöründen bilgi alan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder projenin tamamlanmasıyla çok önemli bir turizm kalkınmasını, hamlesini hayata geçeceğini kaydetti. Amaçlarının tarihi yapıyı hem bölgesel hem de ulusal çapta tanıtmak ve turizme kazandırmak olduğunu belirten Kaymakam Güder, "Çemişgezek ilçemizin belki de en önemli tarihi varlığı olan halk arasında 'İn delikleri' olarak bilinen Urartu mağaralarını erişime, ulaşıma ve turizme kazandırmak için hazırladığımız ' Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor' Projesi onaylanmıştı. İnşaat ve yapım aşamasını başlattık ve şuanda köprü inşaatımız başlamış bulunmaktadır. İnşallah hızlı bir şekilde köprü inşaatımızı ve akabinde ahşap yürüyüş yolları yapımını bitireceğiz. Daha sonra ise özel aydınlatma imalatımızı kuracağız. Göreve başladığım ilk günlerden itibaren en büyük hayalimiz olan bu tarihi varlığı bölgesel ve ulusal turizme açmak, kazandırmak için yapmış olduğumuz bu projeyi nihayete erdirmiş olacağız" dedi.

Projenin tamamlanmasından sonra ilçenin çok önemli bir turizm hareketliliğine kavuşacağına inandıklarını dile getiren Kaymakam Güder, "Bu şekilde ülkemizden hatta yurt dışından turistler buraya akın akın gelecektir. İlçemiz için de çok önemli bir turizm kalkınmasını, hamlesini hayata geçirmiş olacağız. Bu noktada çok bahtiyarım. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, aynı zamanda projenin gerek hazırlanmasında gerekse uygulanma aşamasında sürekli yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'a şükranlarımız arz eder, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ile koordinatörüne teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın