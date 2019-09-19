19.09.2019 19:49

Tunceli'de yangın evlere sıçradı; 2 ev kül oldu, 1 ev kullanılamaz hale geldi

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise hasar oluştu.

Yangın, Pertek İlçesi'ne bağlı Yeniköy Köyü'nde Fadime Kılıç'a ait 2 katlı evde çıktı. Evde çıkan yangın sürede büyüyerek yanda bulunan evlere de sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ilçe belediyesine ait 2 itfaiye ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait olay yerine giderek yangına müdahale etti. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak Fadime Kılıç ile Sultan Tenim'e ait 2 ev kullanılamaz hale geldi.Bitişikte bulunan Ahmet Mut'a ait evde de ağır hasar oluştu.

Evleri yanan Kılıç ailesinden Feti Kılıç,"Yangının nedenini henüz bilmiyoruz. Bizim evimiz tamamen yanarken, komşumuzun evi kısmen yandı. Diğer evin de çatısı yandı. Maddi kayıp var. Ancak çok şükür canla ilgili bir sıkıntı yok" dedi.

Öteyandan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA