Tunceli'de görev yapan Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğu iddiası
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Tunceli'de görev yapan Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğu iddiası

04.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:19
Tunceli'de görev yapan Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğu iddiası

Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tunceli'de görev yapan kuzeni Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğunu duyurdu. Paylaşımlarından ardından açıklama yapan Tunceli Valiliği, Candan'ın şehit olmadığını, görev silahıyla hayatını sonlandırdığını kaydetti.

Doya Doya Moda'da yarışmacı olan Bahar Candan, sosyal medya hesabından kuzeni Hüseyin Enes Candan'ın görev yaptığı Tunceli'de şehit olduğunu duyurdu.

"KUZENİMİZ ŞEHİT OLDU"

Kuzeninin fotoğrafını paylaşan Bahar Candan, "Kuzenim Enes Candan Tunceli'de şehit oldu. Şehitler ölmez vatan bölünmez" notunu yazdı. Nihal Candan ise "Kuzenimiz Hüseyin Enes Candan şehit olmuş. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun ne denir ki... Çok gençti nurlar içinde uyu" ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.

GÖREV SİLAHIYLA HAYATINI SONLANDIRDI

Sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle açıklamada bulunan Tunceli Valiliği, Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın çatışmada şehit düşmediğini, görev silahıyla hayatını sonlandırdığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merhum askerimiz Jandarma Er Hüseyin Enes Candan, Mazgirt ilçemizde bir jandarma karakolumuzda vatani görevini yapmaktayken 1 Şubat 2021 günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde, görev silahıyla hayatını sonlandırmıştır. Olay hakkında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Askerimizin naaşı, Cumhuriyet Savcılığı nezaretinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilmek üzere görevlilerimiz eşliğinde memleketi olan Konya ilimize uğurlanmıştır. Merhum askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

Tunceli'de görev yapan Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğu iddiası
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Tunceli'de görev yapan Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğu iddiası
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Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tunceli'de görev yapan kuzeni Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Paylaşımlarından ardından açıklama yapan Tunceli Valiliği, Candan'ın şehit olmadığını, görev silahıyla hayatını sonlandırdığını kaydetti.

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