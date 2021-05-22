TUNCELİ'DE FIRTINADA AHIR YIKILDI, 5 KUZU TELEF OLDU

TUNCELİ'de şiddetli fırtına nedeniyle, bir çadır ahır yıkıldı, 5 kuzu telef oldu.

TUNCELİ'de şiddetli fırtına nedeniyle, bir çadır ahır yıkıldı, 5 kuzu telef oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde Erkan Demir'e ait çadır ahır, rüzgar nedeniyle yıkıldı. Ahırda bulunan 5 kuzu telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespiti yaptı.

Hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirten Erkan Demir, 'Gece saatlerinden beri çok kuvvetli fırtına vardı. Sabah saatlerinde köyün dışında olan çadır ahırımın çöktüğünü fark ettim. Kuzular altında kalmış ve telef olmuş. Kışı zorluklarla atlatmıştık. Kuzularımız baharda doğmuştu. Emeğimiz telef oldu' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı