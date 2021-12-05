Son dakika... Eren Operasyonlarında PKK terör örgütüne büyük darbe

TUNCELİ (İHA) - - Eren Operasyonlarında PKK terör örgütüne büyük darbe

Eren Operasyonlarında etkisiz hale getirilen 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride yer alan PKK'lı teröristlerin kimlikleri belli oldu

ANKARA - Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen toplam 9 teröristten, 3'ünün Turuncu, 2'sinin ise Gri kategoride olduğu belirlenmişti. Teröristlerin kimlikleri de belli oldu.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen toplam 9 teröristten, 3'ünün Turuncu, 2'sinin ise Gri kategoride olduğu belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Tunceli Ovacık kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "Turuncu" kategoride yer alan Munzur kod adlı Cihan Söylemez olduğu öğrenildi. Ayrıca terörist Söylemez'in, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı olduğu öğrenildi. Öte yandan alınan bilgilere göre terörist Söylemez, 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren terörist grup içerisinde de yer aldı.

Örgütün Tunceli kırsalındaki sözde kadın sorumlusu da etkisiz

Ayrıca operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden diğer ikisinin ise, Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda "Turuncu" kategoride yer alan Veroz kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli Hozat kırsalında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten "Turuncu" kategorideki Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin, Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve Terörde Arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle "Gri" kategoride yer alan Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer, Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Öte yandan, etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi.