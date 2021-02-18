Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
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Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi

18.02.2021 08:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:33
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi

TUNCELİ kar yağışıyla beyaza büründü.

TUNCELİ kar yağışıyla beyaza büründü. Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde hayvanlarını suya götüren çobanlar ise soğuk hava ve kardan olumsuz etkilendi. Köyün 5 kilometre ilerisindeki dereye hayvanları suya götüren Oktay Can, "Kar yağışından dolayı çok zorlandık. Soğuklarda da dere suyu donuyor ve hayvanlar susuz kalıyor. Kar 2- 3 gün aralıksız yağarsa eğer bizi çok sıkıntıya koyacak" dedi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Pertek ilçesi kırsalında besicilikle uğraşanlar soğuk hava ve kardan olumsuz etkilendi. İlçeye bağlı Akdemir köyünde çobanlar, yemledikleri hayvanlarını 5 kilometre mesafedeki dereye suya götürürken, kar kalınlığının 50 santime ulaştığı bölgede zor anlar yaşadı. Çobanların, hayvanlarını suya götürmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

'KAR YAĞIŞI BİZİM İŞİMİZİ ÇOK ZORLAŞTIRDI'

Yaklaşık 200 koyunları olduğunu söyleyen Oktay Can, kar yağışından olumsuz etkilendiklerini ifade ederek, "Kış şartları çok zor. Hayvanları bu karda suya götürmek için çok zorluk yaşadık. 24 saat hayvanlarla uğraşıyoruz. Sabah gelip yemlerini verdik, 5 kilometre ileride bulunan derede de hayvanların su ihtiyacını karşılıyoruz. Soğuklarda da derenin suyu donuyor ve hayvanlar susuz kalıyor. Kar 2- 3 gün aralıksız yağarsa, bizi çok sıkıntıya koyacak. Hayvanlar da bu durumdan çok olumsuz etkileniyor" diye konuştu.


- Tunceli
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi
Tunceli'de, çobanların karda zorlu mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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