Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
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Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı

Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de otomobilin, başka bir otomobile çarparak uçuruma yuvarlandı, kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de otomobilin, başka bir otomobile çarparak uçuruma yuvarlandı, kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Hozat karayolunun Çiçekli Köyü mevkisinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 06 BTM 631 plakalı otomobil, iddialara göre hatalı sollama sonucu Ş.U.'nun kullandığı 62 T 044 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.Y'nin kullandığı otomobil, 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.İhbar üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekibi, yaklaşık 10 dakikalık uğraş sonucu, düştüğü uçurumda ters dönen araçtan 5 yaralıyı çıkardı. Uçuruma yuvarlanan otomobilin çarptığı diğer araçta ise, 5 kişi hafif şekilde yaralandı.  Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı
Tunceli'de çarpışan iki otomobilden biri uçuruma yuvarlandı: 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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