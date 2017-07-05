Tunceli'de 50 Kiloluk El Yapımı Patlayıcı Ele Geçirildi

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Haziran günü başlatılan operasyon kapsamında PKK terör örgütü tarafından daha önce yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır bir el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Tunceli Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklama, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-81 operasyonu kapsamında; ilimiz merkez Samanlı Mahallesi bölgesinde terör örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilmiş, patlatılmaya hazır vaziyette bir adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 25 kilogram amonyum nitrat ve 25 kilogram alüminyum tozu ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, üzerinde yapılan inceleme işlemine müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - Tunceli