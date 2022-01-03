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Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli'de 4 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de 4 bölge, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 4 bölge, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tunceli'de 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 29.Aralık 2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar 4 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır" denildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen ve koordinatları verilen bölgelerin Hozat Ali Boğazı, Hozat Kıran Deresi, Ovacık Eğerci bölgesi ve Ovacık Karadere bölgesi olduğu belirtildi. - TUNCELİ

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