Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?

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TUNCAY TÜTEK KİMDİR?

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Procter&Gamble'da marka yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Ortadoğu'da bir şirkette Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine devam etti. 1 yıl sonra Nazım Salur ve Serkan Borançılı ile kendi fikirlerini hayata geçirdi.