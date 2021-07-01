Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?
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Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?

Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?
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İhtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulaması Getir'in sahibi kim? Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 23 ilde yer alan seçili bölgelerde 300'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet veren Getir uygulamasının sahibi kimdir? Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?

TUNCAY TÜTEK KİMDİR?

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Procter&Gamble'da marka yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Ortadoğu'da bir şirkette Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine devam etti. 1 yıl sonra Nazım Salur ve Serkan Borançılı ile kendi fikirlerini hayata geçirdi.

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Tuncay Tütek kimdir? Getir sahibi Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli? - Haberler
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